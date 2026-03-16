Фильм с Ди Каприо в главной роли взял главный «Оскар»

Главная интрига премии «Оскар» раскрыта: лучшим фильмом года признана картина «Битва за битвой» режиссёра Пола Томаса Андерсона. Церемония награждения прошла в Лос-Анджелес и принесла ленте настоящий триумф.

Фильм был представлен сразу в 14 номинациях и сумел забрать шесть статуэток. Главной наградой вечера стала победа в категории «Лучший фильм», что окончательно закрепило успех картины на нынешнем «Оскаре».

В борьбе за главную награду года «Битва за битвой» обошла ряд громких проектов. Среди них были фильмы «Грешники» режиссёра Райана Куглера, «Бугония» Йоргоса Лантимоса, а также картина «Франкенштейн» Гильермо дель Торо.

Сюжет фильма разворачивается вокруг героя, которого играет Леонардо ДиКаприо. Его персонаж в начале 2000-х состоял в леворадикальной экстремистской группировке, однако после её распада вынужден скрываться. Спустя 16 лет на него и его дочь начинает охоту полковник Локджо, роль которого исполнил Шон Пенн.

Ранее Lie.ru писал, что для режиссёра Пола Томаса Андерсона нынешняя церемония стала особенно долгожданной. После 14 номинаций он наконец получил свои первые «Оскары» – за режиссуру и адаптированный сценарий той же картины «Битва за битвой». Фильм также принёс статуэтку Шону Пенну за роль второго плана – уже третью в его карьере.