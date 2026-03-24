Беременность под прицелом: кто из российских звёзд делал ЭКО и чем это закончилось?

Долгое время в российском шоу-бизнесе тема материнства была закрытой, особенно если речь шла о вспомогательных репродуктивных технологиях. Да что уж говорить, не только в России люди стесняются обсуждать такие личные вопросы. Но как же хорошо, что в современном мире тема беременности перестаёт быть табуированной — и женщины начинают открыто говорить о проблемах и препятствиях на пути к материнству. А самое главное, что люди, столкнувшиеся с какими-либо проблемами, больше не чувствуют себя одинокими. Вот как важна огласка и получение экспертного мнения!

Немаловажно и то, что именно звёзды шоу-бизнеса в силах помочь женщинам разобраться в проблеме и найти решение. Потому что их голоса имеют большое влияние на общественное мнение. Благодаря чему многие девушки находят способы справиться с личными проблемами. Life.ru собрал пять историй известных женщин России, чья беременность стала предметом долгих обсуждений! А также мы постараемся разобраться, действительно ли ЭКО опасно так, как о нём говорят?

Открыто и честно: те, кто рассказал о своём опыте

Кто из российских звёзд открыто говорил об ЭКО? И есть ли случаи, когда процедура помогла на все 100 процентов? Конечно, есть! Многие девушки спустя немало попыток смогли обрести счастье материнства, давайте рассмотрим именно звёздные примеры:

Елена Борщёва: честная история о 7 годах стараний

Елена Борщёва: сколько раз делала ЭКО и чем всё закончилось? Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Экс-участница Comedy Woman стала одной из первых в российском шоу-бизнесе, кто откровенно заговорил о трудностях с зачатием. Елена подтверждала, что её старшая дочь Марта появилась на свет благодаря процедуре ЭКО. Причём попыток было несколько: артистка пережила три неудачные процедуры, прежде чем наступила долгожданная беременность.

Сама Елена открыто говорила о том, как тяжело было справляться с неудачными попытками забеременеть. Но тем не менее старания артистки не прошли даром, а её история может однажды помочь какой-то отчаявшейся женщине не сдаться, даже если будет казаться, что всё зря. А были ли ещё примеры неудавшихся процедур?

Эвелина Блёданс: ещё одна честная история об ЭКО

Эвелина Блёданс: о беременности и ЭКО. Почему телеведущая не решилась на вторую процедуру? Фото © ТАСС / Михаил Климентьев

Как и комикесса Елена Борщёва, телеведущая не скрывает, что прибегала к процедуре ЭКО. Вот только в случае Эвелины Блёданс попытка была одна, а на вторую женщина не решилась из-за опасений по поводу здоровья. Да, бывает и так. Но главное, что телеведущая не скрывает от общественности хоть и неудачный, но всё-таки важный опыт. Хорошо и то, что она раскрывает и обратную сторону процедуры экстракорпорального оплодотворения, говоря о том, что такое вмешательство может сильно сказаться на женском здоровье!

Валерия Кудрявцева: поздняя беременность

ЭКО: история Валерии Кудрявцевой. Почему телеведущая скрывала беременность? Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Телеведущая долгое время не комментировала детали появления на свет дочери Марии. Однако позже она подтвердила, что беременность наступила благодаря трём попыткам ЭКО. Кудрявцева рассказывала, что решение далось ей непросто, а подготовка заняла несколько лет. Также она открыто говорила о гормональной стимуляции и сложностях с вынашиванием в зрелом возрасте, потому что на момент рождения дочери Валерии было 47 лет.

Марина Федункив — успешные роды в 53 года

Беременность Марины Федункив: как звезда родила в 53 года и делала ли ЭКО? Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева

Совсем недавно стали известны подробности о беременности Марины Федункив. Комикесса рассказала о том, как ей удалось родить сына в 53 года и почему же она не побоялась делать ЭКО. По словам самой звезды, подготовка к процедуре была серьёзной, а если бы врачи нашли противопоказания — она бы никогда не решилась. Также комикесса поделилась мыслями и о пагубном влиянии процедуры экстракорпорального оплодотворения, выдвигая гипотезу о том, что именно это вмешательство стало причиной тяжёлой болезни блогера Лерчек. Что же произошло?

Валерия Чекалина: дневник ЭКО в соцсетях

Лерчек: причины рака, делала ли блогер ЭКО? Кто ещё из российских звёзд делал ЭКО? Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Блогер-миллионник, известная как Лерчек, не просто делала ЭКО, но и вела целый онлайн-дневник в соцсетях. Валерия рассказывала подписчикам о неудачных переносах, выкидышах и дорогостоящих протоколах. Третий ребёнок пары рождён с помощью ЭКО. Это один из самых публичных и документированных случаев в российском инфополе. Однако в начале марта стало известно, что у Валерии нашли злокачественные образования в лёгких и позвоночнике. Произошло это сразу после экстренного кесарева сечения из-за осложнений при четвёртой беременности блогера.

Многие фанаты и даже публичные люди уверены, что в тяжёлой болезни Чекалиной виновато ЭКО. Более того, сейчас всё чаще вспоминают случаи Жанны Фриске и Анастасии Заворотнюк. Хоть подтверждённых данных о проводившихся ЭКО нет, часть общественности уверена: болезни женщин наступили вследствие этой процедуры. Но что же об этом говорит наука?

Научные данные о безопасности ЭКО: обзор актуальных исследований

Вызывает ли ЭКО рак? Что об этом говорит современная наука? Фото © Shutterstock / FOTODOM / CI Photos

Истории публичных людей, у которых за ЭКО последовал онкологический диагноз, неизбежно вызывают вопрос: есть ли в этой цепочке причинно‑следственная связь? Чтобы ответить на него объективно, нужно обратиться к данным крупных научных работ, а не к отдельным громким случаям. На сегодняшний день медицина располагает внушительной доказательной базой, которая позволяет разделить риски для женщины.

Самые масштабные исследования последних лет дают однозначный ответ: достоверной связи между процедурой ЭКО и развитием онкологических заболеваний у женщин не выявлено. Например, шведское исследование, охватившее 1,8 миллиона женщин, проходивших стимуляцию овуляции или ЭКО, сравнивало их с двумя миллионами матерей, забеременевших естественным путём. Вывод оказался таким: женщины, использовавшие ЭКО, болеют всеми видами рака ничуть не чаще тех, кому удалось зачать ребёнка без медицинской помощи.

Похожие результаты дало и израильское исследование с участием почти 90 тысяч пациенток: количество диагностированных случаев рака молочной железы, яичников и эндометрия в этой группе не превышало показатели в контрольной группе. Российские эксперты объясняют это просто: гормональные препараты, которые назначают при подготовке к ЭКО, не могут сами по себе спровоцировать рак — они лишь повышают уровень женских половых гормонов, а те, в свою очередь, способны ускорить развитие уже имеющегося, возможно ещё не диагностированного заболевания. Именно поэтому ключевым условием безопасности процедуры остаётся тщательное предварительное обследование женщины на онкологические маркеры до вступления в протокол.

Так или иначе, любое вмешательство в организм может повлечь необратимые последствия. Если говорить о процедуре ЭКО, то исследования не врут: качественное обследование перед протоколом необходимо. Не стоит опираться лишь на чужой опыт, даже если он оказался положительным.