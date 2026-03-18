7 знаменитостей, родившихся в Крыму: от звезды сериала «Моя прекрасная няня» до «Ихтиандра»!

За прошедшие 12 лет Крым прошёл через значительные преобразования: уровень жизни местного населения вырос, а экономика региона обрела устойчивость! Особую роль в истории полуострова сыграло 18 марта 2014 года. Именно в этот день был официально оформлен договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.

Но полуостров знаменит не только с политической стороны, но и с культурной. Здесь когда-то писали свои полотна Айвазовский и Волошин, а Чехов создавал «Вишнёвый сад». Кажется, что воздух Ялты, Севастополя и Феодосии пропитан искусством! В день годовщины долгожданного воссоединения Life.ru предлагает вспомнить, каких ещё талантливых людей подарил нам Крым. Кому же из звёзд телевидения и кино посчастливилось родиться у моря?

Легенда советского кино: Владимир Коренев

Главный романтик советского экрана «Ихтиандр», заставивший трепетать сердца миллионов зрителей, появился на свет в городе русской славы — Севастополе. Владимир Борисович Коренев родился 20 июня 1940 года в семье морского офицера, что во многом предопределило его внутреннюю дисциплину и стать.

Судьба актёра словно была неразрывно связана с водой, но обо всём по порядку. Окончив ГИТИС, он поступил в труппу Московского драматического театра имени Станиславского, которому остался верен на долгие десятилетия. Но именно роль человека-амфибии в 1961 году сделала его символом эпохи.

Кадры, где он с серебристыми жабрами выплывает из морской пучины, стали визитной карточкой целого поколения, мечтавшего о любви и подвигах. Несмотря на всемирную славу, Владимир Борисович до самого ухода из жизни в 2021 году оставался эталоном актёрской чести, интеллигентности и преданности своему делу, навсегда сохранив в своём характере ту самую севастопольскую закалку.

«Розовый фламинго» из Керчи: Алёна Свиридова

Певица, чей хит «Розовый фламинго» стал гимном для девушек 90-х, тоже родом из Крыма. Алёна Свиридова родилась в городе-герое Керчи 14 августа 1962 года. Хотя большую часть детства девушка провела в Минске, куда семья военного лётчика переехала вскоре после её рождения, связь с полуостровом не прервалась. Каждое лето маленькая Алёна проводила у бабушки, впитывая воздух и краски крымской природы, которые позже, возможно, нашли отражение в её ярких и стильных музыкальных образах.

Выходец из семьи инженеров, она сама прокладывала себе путь в искусстве. Окончив музыкально-педагогический факультет, Свиридова работала актрисой в Минском драмтеатре, но любовь к музыке взяла верх. Переезд в Москву в начале 90-х стал поворотным моментом: её нежный, но сильный вокал и авторский почерк быстро завоевали признание слушателей. Заслуженная артистка России, автор множества хитов, она и сегодня остаётся одной из самых ярких и утончённых фигур на отечественной эстраде.

Телевизионный эталон: Лариса Вербицкая из Феодосии

Лариса Вербицкая из Феодосии, телеведущая, автор книги «В 60 лет — 6:0 в мою пользу».

Для миллионов телезрителей Лариса Вербицкая — это олицетворение утра, знаменитая ведущая программы «Доброе утро» на Первом канале. Мало кто знает, что женщина с безупречным вкусом и дикцией родилась 30 ноября 1959 года в Феодосии. Правда, в Крыму она прожила всего несколько месяцев: из-за службы отца-военного семья переехала в Кишинёв, когда Ларисе было всего семь месяцев.

Именно в Кишинёве началась её карьера на телевидении, откуда в 1986 году талантливую дикторшу пригласили в Москву. На Центральном телевидении Вербицкая быстро стала звездой, поражая зрителей не только профессионализмом, но и аристократичной элегантностью. И даже спустя десятилетия она остаётся воплощением стиля и мудрости, а её книга «В 60 лет — 6:0 в мою пользу» стала бестселлером для всех, кто не хочет стареть душой.

Эвелина Блёданс из Ялты

Энергичная и невероятно обаятельная Эвелина Блёданс — коренная ялтинка. Она родилась 5 апреля 1969 года в городе, который сам по себе похож на съёмочную площадку. Училась в ялтинской школе № 5, ныне гимназия имени Чехова, а после школы отправилась покорять Ленинград, окончив знаменитый ЛГИТМиК — старейших театральный вуз России.

Широкую известность ей принесли юмористические проекты, в частности участие в комик-труппе «Маски». Однако Блёданс всегда была многогранна: она снимается в кино, поёт, ведёт телешоу. Но главным достижением Эвелины считается театральная студия «Осьминожка», созданная в честь её младшего сына Семёна, родившегося с особенностями. В 2025 году стало известно, что актриса планирует открыть филиал студии в родной Ялте, чтобы помогать тем, кто в этом нуждается.

Звезда из «Моей прекрасной няни» — Екатерина Дубакина

Зрителям конца 90-х и начала нулевых хорошо знакома рыжеволосая Маша Шаталина — старшая дочь главного героя культового сериала «Моя прекрасная няня». Эту роль исполнила Екатерина Дубакина, родившаяся 2 ноября 1989 года в Севастополе. В проект она попала в 14 лет — и сразу же полюбилась зрителям!

Несмотря на рождение в Севастополе, актриса не жила там постоянно: её родители были москвичами, а в Крыму жили бабушка с дедушкой. Однако город детства оставил свой след. Дубакина продолжила актёрскую карьеру, снималась в сериалах «Светофор», «Метод», а сейчас успешно выступает в театре.

Егор Пазенко из фильма «Брат-2»

Колоритный актёр, знакомый зрителям по роли следователя в культовом фильме «Брат-2», родился в Симферополе. Егор Пазенко появился на свет в актёрской семье, так что выбор профессии был предопределён с детства.

Окончив школу в Крыму, он уехал в Москву и поступил в Школу-студию МХАТ. Его карьера складывалась по-разному: были и взлёты, и трудные времена. Но именно роль священника в сериале «Настоятель» кардинально изменила его мировоззрение, приведя к глубокой вере. Сегодня Пазенко живёт на Кипре, занимается продюсированием, но его крымские корни навсегда остались частью его личной истории.

Ксения Мишина: от «Танцев со звёздами» до сериала «Крепостная»

Ксения Мишина родилась в Севастополе.

Самая молодая представительница подборки — актриса Ксения Мишина, родившаяся 18 июня 1989 года в Севастополе. Её путь к славе был долгим: после школы она уехала в Киев, где окончила театральный университет. Долгое время девушка оставалась в тени, пока роль главной злодейки — помещицы Лидии Шефер — в нашумевшем сериале «Крепостная» не сделала её настоящей звездой.

Мишина — человек с непростой судьбой и сильным характером. Она не боится экспериментировать: побеждала в шоу «Танцы со звёздами», была главной героиней реалити «Холостячка». Её путь — яркий пример того, что талант и внутренний севастопольский стержень способны покорить любые вершины.