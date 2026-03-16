91 год со дня рождения Сергея Юрского — почему его называли самым интеллигентным актёром СССР

Сегодня, 16 марта, исполняется 91 год со дня рождения Сергея Юрского — одного из самых ярких и неординарных артистов советского кинематографа. Его помнят как блестящего Остапа Бендера, ироничного дядю Митю и обаятельного дикаря из племени тапи. Но главное, что выделяло Юрского среди коллег, это особая интеллигентность, умение мыслить и оставаться честным в любых обстоятельствах. Life.ru вспоминает жизнь и творчество легендарного артиста, который ушёл от нас в феврале 2019 года.

Юрист, который выбрал сцену

Сергей Юрский: биография и творческий путь советского актёра. Фото © ТАСС / Максим Блохин

Сергей Юрский родился в Ленинграде в творческой семье: отец руководил Московским цирком на Цветном бульваре, мать преподавала музыку. Школу будущий артист окончил с золотой медалью и поступил на юридический факультет Ленинградского университета. Казалось бы, карьера предопределена.

Но после третьего курса Юрский совершил то, что близкие называли побегом, — перевёлся в театральный институт. Он уже играл в студенческих спектаклях и понял, что сцена — его настоящий дом. После выпуска талантливого студента сразу пригласили в прославленный БДТ имени Горького, где он блистательно играл Чацкого и Эзопа.

Дикарь, который стал открытием

Сергей Юрский: от дикаря до Остапа Бендера. Фото © Кадр из фильма «Человек ниоткуда», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Леонид Зорин / Kinopoisk

Первая заметная роль в кино — Чудак из племени тапи в комедии Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Изначально режиссёр хотел снять звезду Игоря Ильинского, но тот отказался, и роль досталась молодому Юрскому. Комедия о приключениях дикаря имела политический подтекст, что вызвало гнев партийных боссов.

Идеолог Михаил Суслов назвал фильм никчёмным, картину запретили до 1988 года. Но критик Георгий Капралов поддержал актёра, назвав его работу великолепной, а физиономию дикаря очень выразительной. Сейчас комедия входит в золотой фонд российского кино, а тот обаятельный дикарь остаётся одним из любимых персонажей зрителей.

Остап, который танцевал по жизни

Остап Бендер и дядя Митя: лучшие роли Сергея Юрского. Фото © Кадр из фильма «Золотой телёнок», режиссёр Михаил Швейцер, сценаристы Михаил Швейцер, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk

В 1968 году Юрский сыграл знаковую роль Остапа Бендера в «Золотом телёнке». Режиссёр Михаил Швейцер сразу знал, что его великий комбинатор будет именно таким — изящным, ироничным, интеллигентным. Руководство настояло на пробах других актёров, но выбор остался за Юрским.

Его Остап не был жуликом в чистом виде. Это был человек, который пытался прожить жизнь как танец, но потерпел фиаско. В каждом жесте, в каждой интонации чувствовалась тоска по несбывшемуся. Именно эта глубина сделала Остапа Юрского культовым персонажем. В 2000 году в Петербурге установили памятник великому комбинатору, который выглядит точь-в-точь как Юрский.

Дядя Митя и другие шедевры

Сергей Юрский: главные роли в кино и театре. Фото © Кадр из фильма «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk

Комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова стала классикой советского кинематографа. Юрский сыграл там в паре со своей супругой Натальей Теняковой. В 1984 году артисту было 49 лет, но ему удалось сыграть комического старика — дядю Митю. Меньшов вспоминал, что Юрский театрализировал всё действо, а многие фразы рождались экспромтом.

Ещё одна знаковая работа — интеллигент Груздев в легендарном телефильме «Место встречи изменить нельзя». Юрский играл несправедливо обвинённого в убийстве жены человека, а постановщиком сцены допроса выступил сам Владимир Высоцкий. Артист вспоминал, что с Володей работалось прекрасно — он был весел, собран, корректен.

Почему его называли интеллигентом

Интеллигент советского кино: творческий путь Сергея Юрского. Фото © ТАСС / В.Коротаев

Юрский был редким артистом, который умудрялся оставаться честным и думающим человеком в любых обстоятельствах. Он играл дикарей и аферистов, комических стариков и подозреваемых в убийстве, но за каждым героем чувствовалась глубина мысли. Писатель Сергей Шаргунов говорил, что Юрский был человеком с живой совестью.

Артист всегда стремился всё увидеть честно и полно. Он рефлексировал, сомневался, переживал — и это делало его не просто талантливым актёром, а настоящим интеллектуалом от искусства. Благодаря тонкости понимания людей Юрский имел силу оставаться всегда честным, что большая редкость даже для тех, кто называется интеллигенцией.

Последние годы и уход

Сергей Юрский: последние годы легенды советского кино. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

В последние годы Юрский играл и ставил спектакли в театре «Школа современной пьесы» в Москве, продолжал сниматься в кино. Он написал несколько книг, часто выступал с концертами, на которых великолепно читал стихи собственного сочинения, рассказы Зощенко и Чехова. Артист был награждён орденами, медалью Пушкина и премией президента.

8 февраля 2019 года Сергея Юрского не стало — он скончался от остановки сердца на 84-м году жизни. Коллеги вспоминали его как великого артиста, эталон актёрской и человеческой жизни в искусстве. Режиссёр Юрий Кара говорил, что Юрский был предельно профессионален, доброжелателен и жизнелюбив. Говорили, ушла целая эпоха советского и российского кино. Спустя годы память об артисте живёт. Значит, были правы.