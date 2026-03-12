Владимир Путин
Тест: Назвать все 8 фильмов и сериалов с Олегом Табаковым возможно только преданным фанатам

12 марта 2018 года не стало гениального актёра Олега Табакова, который подарил нам так много потрясающих героев. Давайте попробуем угадать по кадру фильмы и сериалы с его участием. Но пройти сможет только настоящий эксперт!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова, сценарист Юлиан Семёнов / Kino-teatr, © ТАСС / Николай Малышев, © Кадр из фильма «Д`Артаньян и три мушкетёра», режиссёр Георгий Юнгвальд-Хилькевич, сценаристы Марк Розовский, Александр Дюма / Kino-teatr

Сегодня, 12 марта, — день памяти Олега Табакова. Актёра, который умел быть разным: драматичным, смешным, трогательным и неузнаваемым. Он мог сыграть циничного разведчика и наивного повара, советского чиновника и американского бармена. Его голосом говорит самый любимый мультипликационный кот, а за ролью в костюме и парике зрители долго не могли разглядеть самого актёра. Сможете узнать фильмы с его участием по одному кадру? Это тест для тех, кто действительно вырос на нашем кино и помнит каждую деталь!

