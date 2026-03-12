Тест: Назвать все 8 фильмов и сериалов с Олегом Табаковым возможно только преданным фанатам
12 марта 2018 года не стало гениального актёра Олега Табакова, который подарил нам так много потрясающих героев. Давайте попробуем угадать по кадру фильмы и сериалы с его участием. Но пройти сможет только настоящий эксперт!
Сегодня, 12 марта, — день памяти Олега Табакова. Актёра, который умел быть разным: драматичным, смешным, трогательным и неузнаваемым. Он мог сыграть циничного разведчика и наивного повара, советского чиновника и американского бармена. Его голосом говорит самый любимый мультипликационный кот, а за ролью в костюме и парике зрители долго не могли разглядеть самого актёра. Сможете узнать фильмы с его участием по одному кадру? Это тест для тех, кто действительно вырос на нашем кино и помнит каждую деталь!
Представьте себя великим детективом и попробуйте разгадать кроссворд по советскому «Шерлоку Холмсу»! А также окунитесь в детство: какой куклой из СССР вы бы были? Весна в самом разгаре, по этому поводу угадайте советский фильм по кадру с букетом.
