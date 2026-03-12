Тест: Вы фуфло или шарите по фене? Отгадайте значение этих 8 слов тюремного жаргона

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — пел Михаил Круг в легендарной песне. А вы часто употребляете блатные словечки, даже не подозревая, что говорите на фене? 12 марта в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники уголовно-исполнительной системы. В честь этого дня мы решили проверить, насколько глубоко вы погружены в эту тему. Пора выяснить, кто тут авторитет, а кто — фуфло, которое не шарит за понятия. Сможете отгадать значение 8 тюремных словечек без подсказок?