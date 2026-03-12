Владимир Путин
12 марта, 13:30

Тест: Вы фуфло или шарите по фене? Отгадайте значение этих 8 слов тюремного жаргона

12 марта отмечается День работника уголовно-исполнительной системы! В честь этого мы решили проверить, насколько вы разбираетесь в блатной лексике. Докажите, что не фуфло и живёте по понятиям!

Обложка © Кадр из фильма «Джентльмены удачи», режиссёр Александр Серый, сценаристы Георгий Данелия, Виктория Токарева / Kinopoisk

«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — пел Михаил Круг в легендарной песне. А вы часто употребляете блатные словечки, даже не подозревая, что говорите на фене? 12 марта в России отмечают свой профессиональный праздник сотрудники уголовно-исполнительной системы. В честь этого дня мы решили проверить, насколько глубоко вы погружены в эту тему. Пора выяснить, кто тут авторитет, а кто — фуфло, которое не шарит за понятия. Сможете отгадать значение 8 тюремных словечек без подсказок?

В честь недавнего юбилея Александра Зацепина вспомните, из какого советского фильма эти строки песен. Вспомните своё детство и узнайте, какой советской куклой вы бы были. На страже каждого начальника восседает очаровательная особа — угадайте фильмы СССР по кадру с секретаршами!

Тест: На эти вопросы по русскому языку на время запросто ответит любой семиклассник! А вы справитесь?
