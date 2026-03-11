Одолеть кроссворд по советскому «Шерлоку Холмсу» под силу лишь гениальным сыщикам, а вы в их числе?

11 марта свой профессиональный праздник отмечают те, кто умеет видеть незримое и распутывать самые сложные дела, — частные детективы. Бесспорный эталон этой профессии для многих поколений — Шерлок Холмс, особенно в исполнении Василия Ливанова из культового советского сериала. А помните ли вы все детали гениальной экранизации? Хватит ли у вас дедукции, чтобы разгадать наш кроссворд? Попробуйте пройти все восемь шагов и узнайте, сможете ли вы носить звание настоящего сыщика с Бейкер-стрит!