Одолеть кроссворд по советскому «Шерлоку Холмсу» под силу лишь гениальным сыщикам, а вы в их числе?
Сегодня, 11 марта, отмечается День частного детектива! Самый известный из них, конечно же, Шерлок Холмс. Проверьте, насколько хорошо вы помните советскую экранизацию легендарной истории, и разгадайте кроссворд из 8 слов. Примерьте на себя роль настоящего сыщика!
Обложка © Коллаж © Life.ru © Фото © Кадр из фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», Игорь Масленников / Kinopoisk, © Gemini Nano Banana
11 марта свой профессиональный праздник отмечают те, кто умеет видеть незримое и распутывать самые сложные дела, — частные детективы. Бесспорный эталон этой профессии для многих поколений — Шерлок Холмс, особенно в исполнении Василия Ливанова из культового советского сериала. А помните ли вы все детали гениальной экранизации? Хватит ли у вас дедукции, чтобы разгадать наш кроссворд? Попробуйте пройти все восемь шагов и узнайте, сможете ли вы носить звание настоящего сыщика с Бейкер-стрит!
Вспомните своё детство и узнайте, какой советской куклой вы бы были! А также давайте погрузимся в литературу и испытаем свою память на прочность. Попробуйте отличить произведения Михаила Булгакова от плохого описания ИИ! Весна в самом разгаре, по этому поводу угадайте советский фильм по кадру с букетом.
