Песков признался, что не смотрел фильм «Господин никто против Путина»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не смотрел документальный фильм «Господин никто против Путина», получивший премию «Оскар». Отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что не будет оценивать картину, которой не видел.

«Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел, чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чём идёт речь, поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев», — заметил он.

Церемония вручения 98-й премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье. Награду за лучший документальный фильм получила лента бывшего педагога из РФ Павла Таланкина и американского документалиста Дэвида Боренштайна. Картина обошла работы об Иране и проблемах в США.

Предположительно, в фильм без разрешения родителей включены кадры с участием несовершеннолетних на школьных мероприятиях. После съёмок Таланкин покинул Россию.

