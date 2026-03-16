Актёр Шон Пенн не явился на вручение своего «Оскара»

Голливудский актёр Шон Пенн, получивший «Оскар» за роль в фильме «Битва за битвой», не пришёл на церемонию вручения в Dolby Theate, пишет Washington Post. Он принципиально избегает крупных светских мероприятий уже много лет. Награду за него получили коллеги по съёмочной группе режиссёра Пола Томаса Андерсона.

Пенн известен своей активной поддержкой Украины: он посещал Киев, встречался с Владимиром Зеленским и обещал переплавить свои предыдущие статуэтки «Оскар» (полученные в 2004 и 2009 годах) в помощь ВСУ.

Однако, как сообщает The Hollywood Reporter, актёр так и не сдержал обещание. Вместо переплавки он передал лишь одну из наград Зеленскому на временное хранение — в качестве талисмана.

Ранее Life.ru писал, что для режиссёра Пола Томаса Андерсона нынешняя церемония стала особенно долгожданной. После 14 номинаций он наконец получил свои первые «Оскары» — за режиссуру и адаптированный сценарий фильма «Битва за битвой». Эта же картина принесла третью статуэтку Шону Пенну за роль второго плана.