СПЧ направил обращение в оргкомитет «Оскара» из-за кадров с российскими детьми

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека направила обращения в оргкомитет кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани. Поводом послужило нарушение прав несовершеннолетних, связанное с использованием в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале СПЧ.

В обращении, датированном 18 марта и подписанном председателем СПЧ Валерием Фадеевым, сообщается о факте передачи третьим лицам видеоматериалов, снятых в российской школе. Эти материалы, содержащие изображения школьников, были использованы для создания фильма. Отмечается, что такое использование произошло без ведома и согласия родителей или законных представителей учащихся.

«При создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребёнка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», — говорится в сообщении СПЧ.

В Совете отметили, что родители детей, чьи изображения попали в фильм, уже подали жалобы в российские органы для защиты прав своих несовершеннолетних. В связи с этим СПЧ требует проверить, были ли соблюдены права детей при создании и распространении фильма, и выяснить, получено ли согласие родителей на использование их образов.

А ранее Никита Михалков жёстко прошёлся по получившему «Оскар» фильму про Путина. По его словам, картина носит политический характер и направлена на формирование негативного образа России за рубежом. Режиссёр считает, что подобные проекты могут иметь заказчиков на Западе.