Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 марта, 09:42

СПЧ направил обращение в оргкомитет «Оскара» из-за кадров с российскими детьми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Постоянная комиссия СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека направила обращения в оргкомитет кинопремии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани. Поводом послужило нарушение прав несовершеннолетних, связанное с использованием в документальном фильме «Господин Никто против Путина» кадров с российскими школьниками без их согласия. Информация об этом была опубликована в Telegram-канале СПЧ.

В обращении, датированном 18 марта и подписанном председателем СПЧ Валерием Фадеевым, сообщается о факте передачи третьим лицам видеоматериалов, снятых в российской школе. Эти материалы, содержащие изображения школьников, были использованы для создания фильма. Отмечается, что такое использование произошло без ведома и согласия родителей или законных представителей учащихся.

«При создании и распространении фильма были нарушены как международные стандарты защиты прав ребёнка, так и общепринятые принципы этического обращения с материалами, содержащими изображения несовершеннолетних», — говорится в сообщении СПЧ.

В Совете отметили, что родители детей, чьи изображения попали в фильм, уже подали жалобы в российские органы для защиты прав своих несовершеннолетних. В связи с этим СПЧ требует проверить, были ли соблюдены права детей при создании и распространении фильма, и выяснить, получено ли согласие родителей на использование их образов.

Песков признался, что не смотрел фильм «Господин никто против Путина»

А ранее Никита Михалков жёстко прошёлся по получившему «Оскар» фильму про Путина. По его словам, картина носит политический характер и направлена на формирование негативного образа России за рубежом. Режиссёр считает, что подобные проекты могут иметь заказчиков на Западе.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • спч
  • Дети
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar