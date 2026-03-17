Михалков жёстко прошёлся по получившему «Оскар» фильму про Путина

Павел Таланкин, режиссёр картины «Господин Никто против Путина», возможно, использовал американское пособие 1944 года «Мануал простого полевого саботажа» в качестве руководства для искажения политической риторики при создании своего фильма. Об этом заявил режиссёр Никита Михалков. Своё мнение он высказал в новом выпуске программы «Бесогон TV».

«Вы не видите, как перекликается деятельность учителя [Павла] Таланкина с той методичкой, написанной в 44-м году? Ведь он наверняка для своего материала заставлял ребят громче петь гимн, выше поднимать флаг, говорить патриотические речи для того, чтобы этим иллюстрировать насилие идеологическое над школьниками», — сказал Михалков.

По его словам, картина носит политический характер и направлена на формирование негативного образа России за рубежом. Михалков считает, что подобные проекты могут иметь заказчиков на Западе. Он также добавил, что такие ленты, по его мнению, поддерживаются крупными медиаплатформами и структурами, связанными с зарубежными организациями.

Ранее Life.ru писал, что в Крмеле этот фильм не смотрели. Предположительно, в фильм без разрешения родителей включены кадры с участием несовершеннолетних на школьных мероприятиях.