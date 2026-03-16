Шон Пенн променял вручение «Оскара» на поездку к Зеленскому в Киев

Актёр Шон Пенн, получивший минувшей ночью «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Битва за битвой», решил не участвовать в церемонии в Лос-Анджелесе и вместо этого прилетел в Киев. Об этом сообщает AFP.

По данным агентства, сегодня у него запланирована встреча с Владимиром Зеленским, после чего актёр намерен отправиться в зону боевых действий. Это не первый визит Пенна на Украину: в 2023 году он стал сорежиссёром документального фильма о Зеленском, а в марте 2022-го угрожал расплавить свои статуэтки, если украинскому лидеру не дадут выступить на церемонии «Оскар».