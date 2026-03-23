23 марта, 12:32

Умер хозяин OnlyFans: Леонид Радвинский скончался от рака в 43 года

Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Leo Radvinsky

В США умер владелец платформы OnlyFans Леонид Радвинский. По данным Bloomberg, бизнесмен украинского происхождения скончался от рака, ему было 43 года.

Радвинский считался одной из самых закрытых фигур в цифровом бизнесе. Широкой публике он почти не появлялся, но именно с его именем связывали стремительный рост OnlyFans в последние годы.

Платформа стала глобально известна как сервис подписок на контент, где авторы напрямую зарабатывают на аудитории. Наибольшую популярность OnlyFans получил в сегменте контента для взрослых, хотя на сервисе работали и блогеры, тренеры, музыканты и другие авторы.

В последние годы Радвинский получал от бизнеса сотни миллионов долларов дивидендов, а сама компания рассматривала варианты продажи. Только за 2024 год владелец, по данным Bloomberg, получил рекордные выплаты.


Леонид Радвинский — украинско-американский предприниматель, который в 2018 году получил контроль над OnlyFans и превратил платформу в многомиллиардный бизнес. Во время пандемии OnlyFans резко вырос, а сам Радвинский стал миллиардером и одной из самых непубличных фигур в мировой интернет-индустрии.

Марина Фещенко
