Модель OnlyFans вынуждена платить «налог на грудь» из-за редкого недуга

Шотландская модель и создательница контента для взрослых Саммер Роберт страдает редким заболеванием — макромастией. Её грудь весит более 25 килограммов, а размер бюстгальтера — 30R. Из-за этого она не может летать в эконом-классе, поэтому потратила на перелёты бизнес-классом более 50 тысяч долларов.

В интервью Daily Star Саммер рассказала, что в стандартных креслах ей неудобно: столик не опускается, а теснота мешает даже поесть. На дальних рейсах проблема усугубляется, поэтому она вынуждена повышать класс обслуживания. Девушка называет эти расходы «налогом на грудь».

Саммер считает, что авиакомпании ориентированы на один стандарт тела и должны учитывать пассажиров с крупной комплекцией, увеличив пространство в салонах.

Макромастия (или гигантомастия) — редкое заболевание, характеризующееся чрезмерным разрастанием ткани молочных желёз. Точные причины его возникновения до конца не изучены, но врачи связывают его с гормональными нарушениями, генетической предрасположенностью или изменениями в эндокринной системе. Заболевание может проявиться в подростковом возрасте, во время беременности или после приёма некоторых гормональных препаратов.

Ранее стало известно, что в США быстро растёт популярность операций по уменьшению груди. Особенно ярко тенденция прослеживается среди молодых женщин. Всё больше пациенток обращаются к пластическим хирургам с просьбой не увеличить, а уменьшить грудь — чтобы снять боль, вернуть свободу движений и забыть о постоянном дискомфорте.