«Хочу грудь, как у Беллы Хадид»: Почему женщины массово начали уменьшать свои формы

В США быстро растёт популярность операций по уменьшению груди. Как пишет The New York Times, в 2023 году такие вмешательства сделали более 76 тысяч женщин — это на 64% больше, чем в 2019-м.

Особенно заметен рост среди молодых пациенток. Всё больше женщин приходят к хирургам не за увеличением, а наоборот — просят сделать грудь меньше и легче, чтобы избавиться от боли, ограничений в движении и постоянного дискомфорта.

По данным издания, многие пациентки жалуются на боли в спине, шее и плечах, сложности со спортом и подбором одежды. Некоторые говорят, что большую грудь слишком часто оценивают окружающие, и решение об операции для них становится способом вернуть контроль над собственным телом.

При этом врачи отмечают: для части женщин это не только вопрос здоровья, но и эстетики. Если раньше пациентки чаще просили сделать грудь размера C, то теперь всё чаще выбирают B. На выбор влияют соцсети, мода на более «сухой» силуэт и желание выглядеть спортивнее.

В материале подчёркивается, что вокруг таких операций идёт спор. Одни считают это актом свободы и заботы о себе, другие — следствием нового давления стандартов красоты, где женскому телу снова предлагают «правильную» форму.

Сама операция тоже не выглядит простым решением. Она может оставить заметные рубцы, осложнить грудное вскармливание и часто стоит дорого. Но многие пациентки, по данным NYT, всё равно идут на неё, потому что считают: физическое облегчение и ощущение комфорта для них важнее прежнего образа.