8 декабря, 11:29

В Уфе клиника выложила голые фото девушки после операции на грудь, но есть нюанс

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bacho

В Уфе клиника эстетической медицины «Юхелф» опубликовала в соцсетях интимные фотографии клиентки без её согласия. Суд обязал медучреждение вернуть деньги за операцию и выплатить компенсацию. Об этом сообщил Mash Batash.

23-летняя пациентка потратила 112 тысяч рублей на подтяжку груди. После процедуры сотрудники клиники выложили в интернет фотографии «до и после» без согласия клиентки. Девушка обратилась с требованием удалить снимки, на что получили формальный ответ, но изображения оставались онлайн. В конечном счёте женщине пришлось обратиться в суд. «Юхелф» обязали не только вернуть деньги за операцию, но и выплатить моральную компенсацию, штрафы и сопутствующие расходы. Также суд постановил удалить все спорные фото.

По словам главврача Артура Султанбаева, медучреждение узнало о судебном решении только из новостей. Он подчеркнул, что фотки сейчас удалены, и утверждает, что пациентка якобы подписала согласие на публикацию. При этом клинику не уведомили о процессе, и заседание прошло без её представителей.

Ранее сообщалось, что обычный медосмотр в частной клинике едва не сорвал спортивную карьеру восьмилетней гимнастки из Москвы. Ребёнку ошибочно поставили диагноз порока сердца и рекомендовали немедленно прекратить занятия профессиональным спортом. Родители девочки, не доверяя заключению медцентра «Гимед» в Жулебино, обратились в государственную больницу № 13 имени Н. Ф. Филатова, где обследование подтвердило отсутствие каких-либо патологий.

