Ошибка врачей из частной клиники едва не лишила карьеры юную гимнастку из Москвы

Рядовой медосмотр в частной клинике едва не поставил крест на спортивном будущем восьмилетней гимнастки из Москвы. Опасный для карьеры ошибочный диагноз, потрепавший нервы всей семье, удалось опровергнуть лишь после проверки в государственной больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова, сообщает BAZA.

Обложка © Telegram / BAZA

Как пишет телеграм-канал, в медцентре «Гимед» в Жулебино совершенно здоровому ребёнку диагностировали порок сердца и потребовали немедленно бросить профессиональный спорт. Шокированные родители, не веря в этот вердикт, повели дочь в Филатовскую больницу, где патологий не обнаружили.

Для окончательного прояснения ситуации семья обратилась в Центр сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, где специалисты также подтвердили безукоризненную работу сердечной системы юной спортсменки.

Однако в частном центре отказались признавать свою ошибку, ставя под сомнение заключение коллег. Мать гимнастки, пережившая сильнейший стресс из-за угрозы карьере дочери, требует от «Гимеда» извинений и готовится подать в суд.

