Бурятские врачи случайно вырезали пациентке почку

В Бурятии начали расследование после того, как женщине по ошибке удалили почку
В Бурятии начато уголовное расследование по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкологическом диспансере врачи случайно удалили здоровую почку у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.
«Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказал собеседник РИА «Новости».
Сообщается, что в онкологическом диспансере произошла ошибка при анализе результатов двух пациенток. В Министерстве здравоохранения республики уточнили, что не имеют права раскрывать информацию, составляющую врачебную тайну.
