23 сентября, 08:07

Бурятские врачи случайно вырезали пациентке почку

В Бурятии начали расследование после того, как женщине по ошибке удалили почку

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gumpanat

В Бурятии начато уголовное расследование по делу о нанесении тяжкого вреда здоровью после того, как в республиканском онкологическом диспансере врачи случайно удалили здоровую почку у женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

«Могу подтвердить, что по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации», сказал собеседник РИА «Новости».

Сообщается, что в онкологическом диспансере произошла ошибка при анализе результатов двух пациенток. В Министерстве здравоохранения республики уточнили, что не имеют права раскрывать информацию, составляющую врачебную тайну.

Ранее сообщалось, что врачи в Санкт-Петербурге спасли шестимесячного ребёнка, удалив очень редкую сосудистую патологию, известную как перикраниальный синус или «голова медузы». Опасное образование было подвижным и меняло размеры при каждом движении или плаче, а риск осложнений неуклонно рос.

Мария Любицкая
