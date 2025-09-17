В Хабаровске врачи, спасая роженицу, совершили прорыв, который войдёт в учебники

В Хабаровске специалисты роддома совершили медицинский прорыв, спасая жизнь роженицы с уникальным комплексом осложнений. Этот клинический случай уже готовят к публикации в международных научных журналах и учебниках по медицине.

Уникальный случай спасения роженицы в Хабаровске попадёт в научные журналы. Фото © Telegram / Минздрав Хабаровского края

Как сообщает правительство Хабаровского края, у пациентки на 38-й неделе беременности произошло острое расслоение аорты — осложнение с экстремально высокой летальностью. Такие случаи ещё не встречались ни в отечественной, ни в зарубежной медицинской литературе. Ситуация усугублялась тромбоэмболией лёгочной артерии, пневмонией и нарушением сознания.

«Опасность острого расслоения аорты в том, что от этого главного сосуда отходят ветви, питающие все органы. Картина может быть абсолютно разной: оно может протекать как инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность или «острый живот». В этом и сложность диагностики. Эта ситуация крайне редкая, чтобы она произошла именно во время родов», — сказал главный врач Федерального кардиоцентра Евгений Россейкин.

Для спасения матери и ребёнка потребовались усилия специалистов трёх медицинских учреждений: родильного дома имени Венцовых, больниц имени Войно-Ясенецкого и Сергеева, а также Федерального кардиоцентра. После экстренного кесарева сечения, в ходе которого на свет появилась девочка Виктория (названная в честь победы над смертью), врачи провели шестичасовую операцию по восстановлению аорты.

Пациентка провела десять дней в реанимации, но благодаря слаженной работе кардиохирургов, анестезиологов и реаниматологов была возвращена к жизни. Сегодня молодая мама полностью восстановилась и вместе с мужем радуется каждому дню, проведённому с дочерью.