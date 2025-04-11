Спутали эмбрионы: Молодая мать родила ребёнка и узнала, что он – чужой
ABC News: В Австралии женщина выносила чужой эмбрион из-за врачебной ошибки
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Жительнице Австралии медики из репродуктивной клиники по ошибке имплантировали эмбрион, принадлежащий другой паре. Об инциденте сообщает информационное агентство ABC News.
Драма развернулась по вине врачей медицинского учреждения Monash IVF. Ошибка произошла в процессе подготовки к транспортировке замороженных эмбрионов. Во время проверки те нашли лишний зародыш в хранилище. Тогда и выяснилось, что родившийся у молодой мамы ребёнок не является её биологическим потомком.
Служебное расследование подтвердило врачебную ошибку, в результате которой пациентка выносила чужой эмбрион. Клиника Monash IVF признала свою вину и извинилась перед женщиной. Глава Monash IVF Майкл Кнап заверил, что клиника оказывает поддержку обеим семьям, оказавшимся в этой непростой ситуации.
Ранее Life.ru писал, что в Лондоне 36-летняя женщина родила ребёнка после пересадки матки. Это первый подобный случай в Великобритании. Известно, что у пациентки был диагностирован редкий врождённый порок развития репродуктивной системы.