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8 апреля, 14:52

Уникальный случай: Россиянка родила 13-го ребёнка

В Екатеринбурге 36-летняя женщина стала мамой в 13-й раз

Новорождённый из многодетной семьи. Обложка © Департамент информационной политики Свердловской области
Новорождённый из многодетной семьи. Обложка © Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге 36-летняя женщина стала мамой в тринадцатый раз. У неё родился мальчик, который при рождении весил 2,3 килограмма. Информацию об этом предоставили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый, но всё прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы. Мальчик родился здоровым», — рассказала старшая акушерка Светлана Мокеева.

Самочувствие матери и новорождённого удовлетворительное. Вскоре их выпишут и отправят домой. Сама женщина заявила о намерении родить ещё одного ребёнка.

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Британка с пересаженной маткой выносила и родила девочку

Ранее Life.ru сообщал о 41-летней жительнице Подмосковья, которая также родила 13 ребёнка. На свет появился мальчик с весом 3770 г и ростом 51 см.

Мария Любицкая
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