Уникальный случай: Россиянка родила 13-го ребёнка

В Екатеринбурге 36-летняя женщина стала мамой в тринадцатый раз. У неё родился мальчик, который при рождении весил 2,3 килограмма. Информацию об этом предоставили в Департаменте информационной политики Свердловской области.

«Случай тринадцатых родов у женщины в моей практике пока первый, но всё прошло достаточно быстро и естественным способом, несмотря на наличие кесарева сечения в анамнезе у мамы. Мальчик родился здоровым», — рассказала старшая акушерка Светлана Мокеева.

Самочувствие матери и новорождённого удовлетворительное. Вскоре их выпишут и отправят домой. Сама женщина заявила о намерении родить ещё одного ребёнка.