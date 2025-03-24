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24 марта, 12:02

41-летняя женщина из Подмосковья родила 13-го ребёнка

Врачи Центра материнства и детства Раменской больницы помогли 41-летней женщине самостоятельно родить здорового малыша. Мальчик, который появился с весом 3770 г и ростом 51 см, стал 13-м ребёнком в семье, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

«Родовая деятельность развилась самопроизвольно, а сами роды прошли без каких-либо осложнений. Предыдущие четверо детишек в этой семье родились также у нас в роддоме. Все роды были естественными. Роды прошли благополучно и для мамы, и для новорождённого», – рассказал врач-акушер-гинеколог Ярослав Спиридонов.

На данный момент у родителей уже есть 4 мальчика и 8 девочек. Мама и сын уже чувствуют себя хорошо, их выписаны из больницы.

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А ранее кардиологи в Москве оказали помощь женщине с редким синдромом «разбитого сердца». Она была госпитализирована в ГКБ имени А.К. Ерамишанцева с симптомами, напоминающими инфаркт, но опытные врачи смогли диагностировать у неё такоцубо-кардиомиопатию и незамедлительно начали лечение.

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Shutterstock / FOTODOM / nimito

Наталья Афонина
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