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8 апреля, 13:13

Британка с пересаженной маткой выносила и родила девочку

Sky News: В Британии впервые родила 36-летняя женщина с пересаженной маткой

Младенец. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Larysa Dubinska

Младенец. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Larysa Dubinska

В Великобритании 36-летняя Грейс Дэвидсон с пересаженной маткой выносила и родила ребёнка. Это первый подобный случай в Лондоне, сообщает Sky News.

У женщины был диагностирован редкий врождённый порок развития репродуктивной системы, при котором матка недоразвита или отсутствует. В 2023 году сестра Дэвидсон стала донором, и ей пересадили орган. Грейс забеременела при помощи ЭКО и в конце февраля родила девочку путём кесарева сечения.

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Ранее в Италии женщина с пересаженной маткой впервые выносила и родила ребёнка. Альбина, мама девочки, родилась без матки. В 17 лет она прошла медицинский осмотр, тогда же врачи и сообщили ей трагическую новость. Но благодаря трансплантации она всё же познала радости материнства.

Алена Пенчугина
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