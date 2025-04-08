Британка с пересаженной маткой выносила и родила девочку

В Великобритании 36-летняя Грейс Дэвидсон с пересаженной маткой выносила и родила ребёнка. Это первый подобный случай в Лондоне, сообщает Sky News.

У женщины был диагностирован редкий врождённый порок развития репродуктивной системы, при котором матка недоразвита или отсутствует. В 2023 году сестра Дэвидсон стала донором, и ей пересадили орган. Грейс забеременела при помощи ЭКО и в конце февраля родила девочку путём кесарева сечения.