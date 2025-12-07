Пациентка умерла после двух пластических операций в частной клинике в Москве

В Москве женщина умерла на следующий день после пластической операции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на свои источники. Сейчас выясняются обстоятельства гибели пациента.

Накануне, 6 декабря, 50-летняя Ольга приехала в частную клинику в Москве, где ей сделали сразу две пластические операции — уменьшение груди и абдоминопластику (коррекцию живота). Утром пациентке стало плохо, медики не смогли спасти её. По предварительной информации, причиной смерти могла стать аспирация.

Ранее сообщалось, что молодая жительница Подмосковья оказалась в реанимации с тяжёлым гнойным осложнением после удаления зуба мудрости в частной стоматологической клинике. Пациентка изначально сказала врачу, что после удаления у неё начался сильный отёк шеи и повысилась температура, но стоматолог не придал этому значения.