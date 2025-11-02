Жительница Подмосковья оказалась в реанимации после удаления зуба в частной клинике

Молодая жительница Подмосковья оказалась в реанимации с тяжёлым гнойным осложнением после удаления зуба мудрости в частной стоматологической клинике. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Девушка попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости. Фото © SHOT

25-летняя Анастасия из Красногорска обратилась в марте за плановой, но сложной стоматологической услугой — удалением ретинированного зуба мудрости, который располагался под наклоном. Уже на следующий день после процедуры у пациентки появилась опасная симптоматика: выраженный отёк шеи и повышенная температура. По словам пострадавшей, оперировавший стоматолог не придал этому значения и рекомендовал продолжить приём антибиотиков.

Сразу после процедуры выяснилось, что у девушки серьёзное воспаление. Фото © SHOT

Спустя шесть дней без улучшений состояния девушка обратилась к отоларингологу, который диагностировал паратонзиллярный абсцесс, требовавший неотложного хирургического вмешательства. После вскрытия миндалины под местной анестезией выявилось ещё более серьёзное осложнение — флегмона челюстно-лицевой области и глубоких отделов шеи. Это разлитое гнойное воспаление способно приводить к жизнеугрожающим последствиям, включая сепсис и удушье.

В экстренном порядке пациентке провели сложную операцию под общим наркозом, в ходе которой выполнили вскрытие гнойного очага, удалили некротизированные ткани, промыли раневую полость и установили дренажную систему. Как рассказала Анастасия, последствия операции до сих пор ощущаются: сохраняется нарушение чувствительности челюсти, болезненность в области корня языка и формирующийся рубец.

Конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке — клиника компенсировала все медицинские расходы и выплатила материальную компенсацию на восстановительное лечение. Часть полученных средств пострадавшая планирует направить на пластическую операцию для коррекции последствий перенесённого осложнения.

Ранее сообщалось, что 35-летний житель Перми умер после удаления зуба мудрости из-за развития сепсиса и последующей комы. Мужчина обратился к стоматологу с острой болью, но после процедуры его состояние резко ухудшилось. Несмотря на полторы недели борьбы за жизнь на аппарате ИВЛ, врачи не смогли предотвратить летальный исход.