Жительница Подмосковья оказалась в реанимации после удаления зуба в частной клинике
Обложка © SHOT
Молодая жительница Подмосковья оказалась в реанимации с тяжёлым гнойным осложнением после удаления зуба мудрости в частной стоматологической клинике. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка попала в реанимацию с абсцессом после удаления зуба мудрости. Фото © SHOT
25-летняя Анастасия из Красногорска обратилась в марте за плановой, но сложной стоматологической услугой — удалением ретинированного зуба мудрости, который располагался под наклоном. Уже на следующий день после процедуры у пациентки появилась опасная симптоматика: выраженный отёк шеи и повышенная температура. По словам пострадавшей, оперировавший стоматолог не придал этому значения и рекомендовал продолжить приём антибиотиков.
Сразу после процедуры выяснилось, что у девушки серьёзное воспаление. Фото © SHOT
Спустя шесть дней без улучшений состояния девушка обратилась к отоларингологу, который диагностировал паратонзиллярный абсцесс, требовавший неотложного хирургического вмешательства. После вскрытия миндалины под местной анестезией выявилось ещё более серьёзное осложнение — флегмона челюстно-лицевой области и глубоких отделов шеи. Это разлитое гнойное воспаление способно приводить к жизнеугрожающим последствиям, включая сепсис и удушье.
В экстренном порядке пациентке провели сложную операцию под общим наркозом, в ходе которой выполнили вскрытие гнойного очага, удалили некротизированные ткани, промыли раневую полость и установили дренажную систему. Как рассказала Анастасия, последствия операции до сих пор ощущаются: сохраняется нарушение чувствительности челюсти, болезненность в области корня языка и формирующийся рубец.
Конфликт удалось урегулировать в досудебном порядке — клиника компенсировала все медицинские расходы и выплатила материальную компенсацию на восстановительное лечение. Часть полученных средств пострадавшая планирует направить на пластическую операцию для коррекции последствий перенесённого осложнения.
Ранее сообщалось, что 35-летний житель Перми умер после удаления зуба мудрости из-за развития сепсиса и последующей комы. Мужчина обратился к стоматологу с острой болью, но после процедуры его состояние резко ухудшилось. Несмотря на полторы недели борьбы за жизнь на аппарате ИВЛ, врачи не смогли предотвратить летальный исход.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.