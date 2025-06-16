Сепсис и кома: 35-летний россиянин умер после удаления зуба
35-летний пермяк умер после удаления зуба мудрости и полутора недель на ИВЛ
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Обычное удаление зуба мудрости обернулось трагедией для семьи 35-летнего жителя Перми Евгения Кунавина. Мужчина обратился к стоматологу из-за острой боли, но после процедуры впал в кому, а затем скончался. Об этом сообщает 59.RU.
Постоперационные осложнения спровоцировали у мужчины развитие сепсиса. Несмотря на усилия врачей и полторы недели на искусственной вентиляции лёгких, спасти Евгения не удалось. Несколько дней спустя он скончался.
«Евгений просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искуственной вентиляции лёгких, но всё-таки не выкарабкался», — поведал источник 59.RU.
Ранее в Перми женщина обратилась в суд, кода у хирургов в стоматологической клинике не получилось удалить ей зуб. В итоге она отсудила у стоматологии 53 тысячи рублей, сославшись на ухудшение самочувствия после визита к доктору.