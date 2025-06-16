Сепсис и кома: 35-летний россиянин умер после удаления зуба

Обычное удаление зуба мудрости обернулось трагедией для семьи 35-летнего жителя Перми Евгения Кунавина. Мужчина обратился к стоматологу из-за острой боли, но после процедуры впал в кому, а затем скончался. Об этом сообщает 59.RU.

Постоперационные осложнения спровоцировали у мужчины развитие сепсиса. Несмотря на усилия врачей и полторы недели на искусственной вентиляции лёгких, спасти Евгения не удалось. Несколько дней спустя он скончался.

«Евгений просто хотел удалить зуб, получил сепсис, полторы недели лежал на искуственной вентиляции лёгких, но всё-таки не выкарабкался», — поведал источник 59.RU.