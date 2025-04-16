Убившему 11 человек вырвали 11 зубов в самой страшной российской тюрьме «Белый лебедь»

Убившему 11 человек вырвали 11 зубов в колонии для пожизненников в Пермском крае. Он сидит в самой страшной российской тюрьме «Белый лебедь», пишет SHOT.

В исправительной колонии в Соликамске, где содержатся осуждённые к пожизненному лишению свободы, произошёл инцидент. Один из заключённых, Тельман Сайфиев, подал иск в суд, требуя компенсацию за некачественное лечение зубов.

По информации из открытых источников, Сайфиев отбывает наказание за совершение 11 убийств в Москве и Московской области. В колонии «Белый лебедь» он находится с 1999 года.

В своём иске Сайфиев утверждает, что ему не предоставляли возможности для лечения зубов, а лишь удаляли их в случае острой боли. Всего за последние годы ему удалили около 10 зубов. Он также утверждает, что за 20 лет, с 1999 по 2019 год, ему не оказывали стоматологическую помощь, а лишь удаляли зубы при острой боли.

Кроме того, заключённый подал ещё один иск, в котором обвинил администрацию колонии в несоблюдении санитарных требований во время пандемии коронавируса. По его словам, он заразился CoViD-19 из-за того, что ему и другим заключённым не выдавали маски. При этом они продолжали работать, что, по мнению Сайфиева, создавало угрозу для их здоровья.

В обоих исках Сайфиев требовал компенсацию в размере 600 тысяч рублей. Однако суд удовлетворил их лишь частично, взыскав с колонии 30 тысяч рублей.