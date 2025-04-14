Копейский маньяк «занялся» клинингом

Копейский маньяк, который уже более 15 лет находится на принудительном лечении в смоленской психбольнице, стал уборщиком. По данным SHOT, медикам удалось стабилизировать состояние Вячеслава Яикова, и теперь ему доверили клининг помещений и территории учреждения.

Как выяснил телеграм-канал, серийный убийца ни разу не нарушил режим учреждения и даже научился писать (до задержания он этого не умел из-за олигофрении). В связи с хорошим поведением маньяку дали возможность работать уборщиком: он подметает и моет полы в психушке и убирает снег на территории.

Сейчас родные добиваются перевода душевнобольного убийцы в Челябинск, чтобы его могла посещать 81-летняя мать. Но администрация диспансера отказывает, так как преступник крайне опасен.

В письмах домой Яиков рассказывает, как хорошо он выполняет свою работу, говорит, что исправился и не смотрит на девушек. Пожилая мать каждый месяц отправляет ему посылки по 15 кг.

Напомним, что Яиков орудовал в начале 2000-х в Копейске, куда переехал с матерью из Киргизии. Он охотился за девушками: сначала угощал их алкоголем, потом вырубал, душил в кустах и насиловал уже мёртвых. Попался копейский маньяк после того, как убил двух школьниц-выпускниц.