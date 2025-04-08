Зарубил и сжёг: Ангарский маньяк признался в новом убийстве

Маньяк вспомнил, что 14 лет назад поругался с уборщицей Татьяной у здания водонасосной станции в Ангарске Иркутской области, после чего зарубил её туристическим топором, сжёг тело и скрылся.

Напомним, что на счету Михаила Попкова, по официальным данным, 86 жертв. Однако их реальное число может превышать 130 человек. Недавно ангарский маньяк попросил снять с него обвинения за последние три убийства, однако в СК заявили, что эти преступления не имеют срока давности. Попков приговорён к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в «Торбеевском централе» в Мордовии.