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8 апреля, 11:21

Зарубил и сжёг: Ангарский маньяк признался в новом убийстве

Ангарский маньяк Попков признался в новом убийстве

Обложка © Wikipedia

Обложка © Wikipedia

Ангарский маньяк заявил о своей новой жертве. Михаил Попков утверждает, что в 2011 году убил уборщицу, сообщает SHOT.

Маньяк вспомнил, что 14 лет назад поругался с уборщицей Татьяной у здания водонасосной станции в Ангарске Иркутской области, после чего зарубил её туристическим топором, сжёг тело и скрылся.

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Напомним, что на счету Михаила Попкова, по официальным данным, 86 жертв. Однако их реальное число может превышать 130 человек. Недавно ангарский маньяк попросил снять с него обвинения за последние три убийства, однако в СК заявили, что эти преступления не имеют срока давности. Попков приговорён к пожизненному заключению. Он отбывает наказание в «Торбеевском централе» в Мордовии.

Никита Никонов
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