Развод по-крупному: Москвич при разделе имущетсва решил забрать всё, включая грудь жены

В Подмосковье разгорелся необычный судебный спор. Мужчина попытался взыскать с экс-супруги половину стоимости силиконовой груди, которую она сделала в начале брака. Подробности рассказала Telegram-каналу Baza семейный юрист Яна Киреева.

Супруги прожили вместе почти 12 лет, но два года назад решили развестись. Истец подал иск, в котором потребовал оставить себе квартиру, дом, земельный участок, автомобиль и половину денежных средств на счетах. Кроме того, он настаивал на том, чтобы общие кредиты были переданы бывшей жене, а с неё взыскали половину стоимости пластической операции на груди — 65 тысяч рублей за один имплант.

По словам мужчины, деньги на операцию были взяты из семейного бюджета, поэтому он посчитал возможным претендовать на возврат части суммы. Однако суд отказал ему, разъяснив, что части тела, даже «приобретённые» в браке, разделу не подлежат.

