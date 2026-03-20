С Ксении Собчак требуют почти 200 тысяч рублей в суде за залитую квартиру

С телеведущей Ксении Собчак могут взыскать компенсацию за залитую соседскую квартиру. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники. Как стало известно изданию, страховая компания подала иск в Московский суд с требованием о возмещении ущерба.

Со звезды просят взыскать компенсацию в порядке суброгации за то, что она затопила соседей. Сумма составляет 166,2 тысячи рублей. В качестве второго ответчика выступает некий Соколов. Иск поступил в суд ещё в октябре прошлого года, рассмотрение по существу назначено на 23 марта.

Кстати, ранее телеведущая уже судилась с неким Соколовым: Пресненский суд Москвы обязал его освободить её квартиру и снял с регистрационного учёта. Теперь новый иск добавляет финансовую составляющую к их жилищному спору. В разбирательство вовлечена страховая компания, что делает процесс более комплексным.

Ранее Ксения Собчак пожаловалась на «одиночество ума» из-за отсутствия возможности поговорить с кем-то «равным». Телеведущая репостнула сообщение режиссёра Валерии Гай-Германики, которая описала «одиночество ума». По её формулировке, речь идёт не о бытовой изоляции, а о дефиците равного диалога.