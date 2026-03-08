Россиянка через суд взыскала 3 млн за «уехавшую» челюсть после имплантов

Жительница Владимира отсудила у стоматологии 3 миллиона рублей за изуродованное лицо — после установки имплантов у неё «поехала» челюсть и выпали зубы. Об этом SHOT ПРОВЕРКЕ рассказала юрист пострадавшей Валерия Рытвина.

У клиентки «поехала» челюсть после установки импланта. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

В конце прошлого года суд обязал клинику «Мандарин» выплатить Светлане (имя изменено) 1,2 миллиона рублей за неудачную установку имплантов. Экспертизы подтвердили множественные нарушения. Затем женщина подала ещё один иск — на реабилитацию. Второе дело также завершилось победой.

Сейчас Светлана вынуждена исправлять последствия: ей предстоит удаление 12 имплантов, лечение пародонтита и наращивание костной ткани. Из-за проблем с челюстью она до сих пор ест только жидкую пищу, с трудом говорит и даже не может сомкнуть зубы без дискомфорта.

