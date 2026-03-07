Мужчина чуть не задохнулся из-за «переехавшего» в нос зуба

Необычный случай произошёл в городской больнице Орска — мужчина обратился к врачам с жалобами на затруднённое дыхание. Оказалось, что после удаления зуб оказался в носовой пазухе. Об этом сообщили в пресс-службе ГАУЗ «ГБ» города.

Врачи Орска извлекли зуб из носовой пазухи пациента. Фото © VK / ГАУЗ «ГБ» г. Орска

«В хирургический стационар городской больницы Орска обратился пациент с необычной проблемой — ранее он удалил зуб, который оказался в носовой пазухе, что затрудняло дыхание мужчины», — говорится в сообщении.

Медики выяснили, что во время стоматологической операции могла повредиться костная перегородка между зубным рядом и носовой пазухой. В результате зуб сместился внутрь пазухи и застрял там, что привело к закупорке и неприятным симптомам.

Удалением занялась заведующая ЛОР-отделением Татьяна Смирнова. Для операции использовали современную эндоскопическую систему, которая позволяет точно видеть труднодоступные участки и проводить вмешательство с минимальной травматичностью. Зуб оказался глубоко вклинён в ткани, из-за чего процедура была сложной, однако врачам удалось успешно извлечь его. После операции дыхание пациента полностью восстановилось, осложнений не возникло. Извлечённый зуб медики передали его владельцу.

