Рак замаскировался под зубную боль и долгое время разъедал челюсть мужчины

Сильная зубная боль у 42-летнего британца Эдда Виейры оказалась симптомом рака крови, «поедающего» кости. Его историей поделилось издание Mirror.

Всё началось с боли в левом клыке, но вскоре у мужчины заболели и начали шататься все передние зубы. Кроме того, он заметил, что не может высморкаться без боли, и нащупал небольшую твёрдую шишку возле правой ноздри. Виейра думал, что это кариес, но рентген показал, что кости в левой стороне его лица попросту исчезли.

Компьютерная томография выявила в левой носовой пазухе новообразование, которое «поедало» кости челюсти. После биопсии врачи диагностировали у него вторую стадию одной из разновидностей неходжкинской лимфомы — рака крови.

Сейчас он прошёл четыре из шести курсов химиотерапии, но пока не знает, помогает ли лечение. По словам жены британца, её супруг всегда отличался прекрасным здоровьем, поэтому произошедшее стало для них шоком.

«Если бы я проигнорировал зубную боль, ситуация бы ухудшилась, и рак распространился бы дальше. Я также думаю, что, вероятно, потерял бы зубы. Рак уже распространился на шею, я даже боюсь представить, насколько хуже могло бы стать. Никогда не игнорируйте зубную боль, какой бы незначительной она ни была, никогда не знаешь, что за ней скрывается», — посоветовал Эдд.

Ранее сообщалось, что 35-летняя жительница Екатеринбурга за четыре года перенесла пять инфарктов и девять коронарографий, но до сих пор не знает точного диагноза. Медики лишь разводят руками и называют пациентку «особенной», но чем помочь — не знают. Последний инфаркт случился под Новый год, тогда врачи предупредили: следующий произойдёт через полтора месяца.