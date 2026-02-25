Владимир Путин
Врачи не могут поставить диагноз «особенной» екатеринбурженке с 5 инфарктами

Обложка © freepik

Обложка © freepik

35-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Макарова за четыре года перенесла пять инфарктов и девять коронарографий, но до сих пор не имеет точного диагноза. О своей борьбе за жизнь она и её муж Геннадий рассказали в интервью URA.ru. По их словам, всё началось в 2022 году с внезапной боли на прогулке.

В первой больнице заподозрили кишечную колику, и лишь после настояния мужа сделали кардиограмму, которая показала острый инфаркт. Ксении установили стент, но позже выявили аневризму — из-за 12-часового отсутствия кровотока работала лишь четверть сердца. С тех пор сосуды женщины постоянно засоряются, требуя регулярной «чистки».

Врачи разводят руками, называют пациентку «особенной» и не могут предложить решения. Последний инфаркт случился под Новый год, медики предупредили, что следующий произойдёт через полтора месяца. Семья обращалась в несколько институтов, но везде получила отказ.

Московский центр имени Чазова предложил шунтирование, но, по словам Ксении, оно противопоказано из-за риска спазмов. К тому же выяснилось, что свердловские врачи отправили неполный пакет документов, и консультация ничем не завершилась. Женщина живёт с постоянной болью и страхом, нося с собой нитроглицерин.

«В неформальных разговорах нам говорят, чтобы искали помощи в Германии и Израиле. Но, во-первых, откуда у нас сколько денег, а во-вторых, куда именно там обращаться? Никто ничего не говорит, ничего не меняется. Нам очень страшно, времени нет», — говорят Макаровы.

