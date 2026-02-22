Россиянку госпитализировали с «паничкой», пока её оставшаяся дома семья медленно умирала

В начале февраля в подмосковных Люберцах произошла страшная трагедия из-за отравления угарным газом. 15-летний подросток чудом выжил, а его бабушка погибла. Детали истории узнал сайт kp.ru.

Всё началось ночью 4–5 февраля: у жительницы дома Ксении резко ухудшилось самочувствие — шум в голове, тахикардия, онемение, удушье. Сын вызвал скорую. Врачи диагностировали «паническую атаку», поставили капельницу с физраствором и госпитализировали только её. Мать Ксении, Любовь Александровна, пришла помочь из соседнего подъезда, но её и внука оставили дома.

Пока Ксения лежала в больнице, в квартире продолжалось отравление. Утром 5 февраля подросток с трудом открыл глаза, но бабушку разбудить не смог — вызвал медиков. Приехавшие врачи и ритуальные службы констатировали смерть женщины. Предварительной причиной смерти назвали инфаркт от стресса, а мальчика в тяжёлом состоянии (отёк лица, конечностей, языка) увезли в больницу.

Только вскрытие показало истинную причину: отравление угарным газом. Вероятный источник — нарушение тяги в дымоходе после чистки крыши от снега в тот день (дом — пятиэтажная хрущёвка).

По факту гибели возбуждено уголовное дело, проводятся проверки газовой службы, управляющей компании и других структур. Результатов пока нет.

Ранее в Дагестане установили, что причиной отравления детей в частном детском саду стало нелегальное подключение к газовой сети. Министр энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев сообщил, что у детского сада отсутствовал договор на поставку газа. Специалисты газовой службы после проверки установили факт самовольного подключения к газопроводу. Предварительной причиной происшествия названа газовая горелка, подключённая к системе с помощью обычного водяного шланга, что является грубым нарушением норм безопасности.