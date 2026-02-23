Пенсионерка умерла у себя дома после того, как ей сказали 10 дней подождать скорую помощь

Пенсионерка из Великобритании скончалась, так и не дождавшись скорой помощи, которую ей пообещали только через десять дней. Трагический случай произошёл на острове Уайт, подробности сообщает Daily Mail.

В середине октября сиделка обнаружила 97-летнюю Бабетт Бердж на полу в её собственном доме в Ньюпорте. За несколько дней до этого фельдшер навещал пенсионерку и зафиксировал характерные признаки перелома шейки бедра — нога была вывернута и укорочена. Несмотря на серьёзность травмы и преклонный возраст пациентки, в службе скорой помощи ей заявили, что перелом бедра не является основанием для срочной госпитализации, и поставили в лист ожидания на десять дней.

Женщина упала повторно, так и не дождавшись приезда медиков. Опекун нашёл её без сознания, спасти Бабетт Бердж не удалось. Вскрытие показало, что непосредственной причиной смерти стала пневмония, развившаяся на фоне обездвиженности и перелома.

Медики также обратили внимание на характерные пятна на коже умершей, которые указывают на проблемы с кровообращением. Родным пенсионерки принесли соболезнования, также было назначено полномасштабное расследование инцидента. В ходе разбирательства проверят, почему пожилому пациенту с тяжёлой травмой отказали в экстренной помощи и заставили ждать её десять дней.

