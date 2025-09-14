12 дней в бреду: Россиянин лишился обеих ног из-за неудачной операции и умер в муках

60-летний житель Екатеринбурга Андрей Нестеров скончался в реанимации, куда он попал вследствие осложнений после платной операции по расширению сосудов. Несколько лет мужчина страдал от болей в правой ноге, ему рекомендовали баллонную ангиопластику нижних конечностей — процедуру расширения артерий.

Дочь уральца, Ксения, рассказала kp.ru, что перед операцией мужчина сдал все необходимые анализы, показатели были в пределах нормы. 20 августа Андрей поступил в Верхнепышминскую центральную городскую больницу. Врач заверил, что через пару дней после операции пациента выпишут и он самостоятельно сможет ходить. Операцию на правой ноге провели 21 августа, а через несколько дней у пациента появились волдыри на обеих ногах, у него спуталось сознания, он перестал узнавать близких.

Мужчина при этом просил выписать его поскорее. Дома состояние ухудшалось. Позже жена пациента обнаружила у него на тыльной стороне икр волдыри размером около 2–3 см, с жидкостью внутри. Андрей не узнал родственников, которые приехали его навестить. Супруга вызвала скорую помощь, которая госпитализировала Андрея в Городскую клиническую больницу №14. Там его подключили к аппарату ИВЛ.

Врач объяснила родственникам, что волдыри могли быть вызваны резким скачком сахара в крови, однако причина такого скачка не была уточнена. Анализ показал уровень сахара 33 ммоль/л при норме 4.8, пациенту назначили инсулин и капельницы. На следующий день у Андрея выявили сепсис, вследствие чего его перевели в реанимацию хирургического отделения и ампутировали обе ноги до тазобедренного сустава. Уралец Андрей находился на гемодиализе, он боролся за жизнь в течение 12 дней, однако спасти мужчину не удалось.

«6 сентября папа впервые открыл глаза, мы думали, что это хороший знак. Но утром 11 сентября мне позвонили из больницы и сказали, что сегодня ночью папа умер. Никаких подробностей пока не знаю», — рассказала Ксения.