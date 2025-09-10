Пенсионер воскрес в морге на глазах у родных и спустя несколько минут снова умер

Невероятный случай произошел в США с 90-летним мужчиной. После того, как его привезли в больницу и врачи объявили умершим, пенсионер внезапно ожил на глазах у своей семьи, сообщает The Mirror.

Трагическая история развернулась в одной из больниц, где 1 сентября был госпитализирован мужчина для лечения сердца. В ходе пребывания у него случился инфаркт, и, несмотря на все усилия врачей, его жизнь оборвалась. В приёмном покое была зафиксирована смерть от остановки сердца. Но когда близкие пришли проститься с пенсионером в морг, их ждал шокирующий поворот: один из родственников заметил, что тело мужчины ещё подаёт признаки жизни – он дышал.

После экстренного обследования, подтвердившего наличие пульса и дыхания, пожилого пациента экстренно вернули в реанимационное отделение. Несмотря на это, он так и не пришёл в сознание и, к несчастью, скончался. Этот невероятный случай вызвал настоящий шок. Медицинский персонал настаивает, что это не было следствием врачебной ошибки, и обещает выяснить, что стало истинной причиной столь необычной ситуации.