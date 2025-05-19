Мать троих детей умерла от наркоза в российской больнице во время операции на руке
Kub Mash: Мать троих детей умерла от наркоза в больнице Крымска
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В больнице Крымска Краснодарского края скончалась мать троих детей Екатерина Малая. У неё произошла остановка сердца из-за анестезии. В медучреждение женщина попала из-за перелома руки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Мать троих детей умерла из-за анестезии в Крымске. Видео © Telegram/ Kub Mash
«По халатности врачей, анестезиолога, администрации больницы супруга скончалась», — рассказал муж пациентки Роман.
Екатерине Малой назначили операцию из-за сложного перелома руки. Так как анестезиологов в больнице не хватает, специалист проводил две операции одновременно — в хирургическом и травматологическом отделениях. Делать это запрещено по закону. Врач не смог проконтролировать состояние женщины после введения наркоза, она умерла от остановки сердца. По словам анестезиолога, такая реакция на препарат появляется редко.
Ранее в Кировской области студент сельхозтехникума случайно проткнул ножом восьмиклассника, обучая его приёмам самообороны. Лезвие вонзилось достаточно глубоко — на 10 сантиметров. В итоге ребёнок получил серьёзные ранения, был доставлен в больницу и экстренно прооперирован.