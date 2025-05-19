Мать троих детей умерла от наркоза в российской больнице во время операции на руке

В больнице Крымска Краснодарского края скончалась мать троих детей Екатерина Малая. У неё произошла остановка сердца из-за анестезии. В медучреждение женщина попала из-за перелома руки. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash .

Екатерине Малой назначили операцию из-за сложного перелома руки. Так как анестезиологов в больнице не хватает, специалист проводил две операции одновременно — в хирургическом и травматологическом отделениях. Делать это запрещено по закону. Врач не смог проконтролировать состояние женщины после введения наркоза, она умерла от остановки сердца. По словам анестезиолога, такая реакция на препарат появляется редко.