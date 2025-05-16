Минздрав намерен сократить дефицит врачей в государственных больницах на 95%
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к 2025 году планируется снизить нехватку врачей в государственных медицинских учреждениях на 95%. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии Минздрава.
«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — говорится в презентации Мурашко о целях министерства на 2025 год.
По его словам, все предпринимаемые меры должны способствовать тому, чтобы каждая больница и фельдшерско-акушерский пункт были обеспечены квалифицированными специалистами. Он подчеркнул, что целевые показатели говорят сами за себя: планируется повысить уровень обеспеченности врачами до не менее чем 43 человек на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала — до 85 человек на 10 тысяч. Также он отметил необходимость увеличения контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест.
Ранее Мурашко заявил, что за последние пять лет в России на 9% вырос уровень выживаемости онкобольных. По его словам, это произошло благодаря реализации проекта по борьбе с раком, модернизации инфраструктуры и внедрению современного оборудования, что повысило качество и эффективность медицинской помощи.