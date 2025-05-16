Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 мая, 16:00

Минздрав намерен сократить дефицит врачей в государственных больницах на 95%

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Обложка ©  Shutterstock / FOTODOM / Motortion Films

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к 2025 году планируется снизить нехватку врачей в государственных медицинских учреждениях на 95%. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии Минздрава.

«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — говорится в презентации Мурашко о целях министерства на 2025 год.

По его словам, все предпринимаемые меры должны способствовать тому, чтобы каждая больница и фельдшерско-акушерский пункт были обеспечены квалифицированными специалистами. Он подчеркнул, что целевые показатели говорят сами за себя: планируется повысить уровень обеспеченности врачами до не менее чем 43 человек на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала — до 85 человек на 10 тысяч. Также он отметил необходимость увеличения контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест.

Минздрав будет тщательнее следить за больничными россиян
Минздрав будет тщательнее следить за больничными россиян

Ранее Мурашко заявил, что за последние пять лет в России на 9% вырос уровень выживаемости онкобольных. По его словам, это произошло благодаря реализации проекта по борьбе с раком, модернизации инфраструктуры и внедрению современного оборудования, что повысило качество и эффективность медицинской помощи.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Минздрав РФ
  • Михаил Мурашко
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar