Минздрав намерен сократить дефицит врачей в государственных больницах на 95%

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к 2025 году планируется снизить нехватку врачей в государственных медицинских учреждениях на 95%. Об этом он сообщил во время расширенного заседания коллегии Минздрава.

«На 95% снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации», — говорится в презентации Мурашко о целях министерства на 2025 год.

По его словам, все предпринимаемые меры должны способствовать тому, чтобы каждая больница и фельдшерско-акушерский пункт были обеспечены квалифицированными специалистами. Он подчеркнул, что целевые показатели говорят сами за себя: планируется повысить уровень обеспеченности врачами до не менее чем 43 человек на 10 тысяч населения, а среднего медицинского персонала — до 85 человек на 10 тысяч. Также он отметил необходимость увеличения контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест.