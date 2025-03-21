Минздрав будет тщательнее следить за больничными россиян

Министерство здравоохранения России намерено сократить уровень временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году. Как сообщил министр Михаил Мурашко, свыше 70% таких случаев связано с инфекционными заболеваниями, из-за чего повышается важность решения вопросов, связанных с длительностью больничных листов и их количеством.

«В рамках нового национального проекта мы вводим еще один показатель, который будем совместно реализовывать — это снижение общей продолжительности временной нетрудоспособности среди работающего населения. Мы планируем уменьшить этот показатель на 15% к 2030 году», — заявил он на заседании коллегии Роспотребнадзора в пятницу, 21 марта.

Важным шагом, по мнению Мурашко, станет расширение системы мониторинга для исследования заболеваемости и локализации, что позволит сделать этот показатель более управляемым. Кроме того, необходимо активизировать вакцинацию среди населения, добавил он.