Минздрав будет тщательнее следить за больничными россиян
Мурашко: Минздрав хочет снизить временную нетрудоспособность до 15% к 2030 году
Министерство здравоохранения России намерено сократить уровень временной нетрудоспособности на 15% к 2030 году. Как сообщил министр Михаил Мурашко, свыше 70% таких случаев связано с инфекционными заболеваниями, из-за чего повышается важность решения вопросов, связанных с длительностью больничных листов и их количеством.
«В рамках нового национального проекта мы вводим еще один показатель, который будем совместно реализовывать — это снижение общей продолжительности временной нетрудоспособности среди работающего населения. Мы планируем уменьшить этот показатель на 15% к 2030 году», — заявил он на заседании коллегии Роспотребнадзора в пятницу, 21 марта.
Важным шагом, по мнению Мурашко, станет расширение системы мониторинга для исследования заболеваемости и локализации, что позволит сделать этот показатель более управляемым. Кроме того, необходимо активизировать вакцинацию среди населения, добавил он.
Ранее Минтруд сообщил, что решил увеличить максимальный размер выплат по больничному в 2025-2026 годах. В 2025 году пособие вырастет до 5,7 тысячи рублей за один день до вычета НДФЛ, а в 2026 — до 6,8 тысяч рублей.
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