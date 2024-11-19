Выяснили, сколько россиян используют больничные листы для решения личных проблем

По данным анонимного опроса страховой компании «Лучи», проведённого среди 1207 человек с полисом ДМС из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска, 3% работников используют больничные листы для решения личных проблем, а не из-за болезни, сообщает «Газета.Ru». Основные же причины оформления больничных — сезонные простуды и вирусные инфекции (53%), ангины и отиты (28%), а также более серьёзные заболевания, требующие госпитализации (16%).

Опрос выявил, что 35% россиян испытывают эмоциональный дискомфорт при оформлении больничного, чувствуют стыд или тревогу. Интересно, что 60% респондентов считают больничный оправданным только в случае тяжелого заболевания, в то время как легкие простуды воспринимаются как недостаточно веская причина. Почти треть опрошенных (27%) продолжают работать, находясь на больничном, из чувства долга перед коллегами и работодателем, несмотря на рекомендации полностью сосредоточиться на восстановлении здоровья.

Ранее эксперт по налогообложению Ольга Толкачёва пояснила, что размер выплат по больничному зависит от стажа и среднего заработка. Если стаж сотрудника менее пяти лет, ему положены 60% от среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а если больше восьми лет — 100%. Средний заработок рассчитывается делением суммы доходов за последние два года на 730. Конечная сумма выплат не может быть меньше МРОТ или превышать сумму, рассчитанную из предельной базы по социальным взносам в ФНС.

Таким образом, оформление больничного листа связано не только с физическим, но и с эмоциональным состоянием работников, а также с финансовыми аспектами, зависящими от стажа и среднего заработка.