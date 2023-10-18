Юрист рассказала, можно ли перенести отпуск, если отдых был омрачён болезнью

Если во время отдыха сотрудник заболевает, ему должны предоставить право продлить отпуск или перенести его на другую дату, рассказала РИА "ФедералПресс" юрист Наталия Ковалёва.

"В соответствии со статьёй 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлён или перенесён на другой срок, определяемый работодателем с учётом пожеланий работника, в опредёленных случаях. Работнику для этого необходимо написать соответствующее заявление", — рассказала эксперт.

Если же во время отпуска заболел не сотрудник, а его ребёнок, то отпуск продлению не подлежит. По словам эксперта, в таком случае, больничный оплачивается со дня, когда работник, который ухаживает за ребёнком, должен начать работать.

Эксперт рассказала, что согласно части 1 статьи 124 ТК РФ, оплачиваемый отпуск должен быть продлён в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством и локальными нормативными актами. Поэтому начальство может предоставить в локальном акте другие основания для продления отпуска. Например, болезнь кого-то из семьи.

"При направлении больных на долечивание в специализированные санаторно-курортные учреждения, непосредственно после стационарного лечения листок нетрудоспособности продлевается медицинским работником по решению врачебной комиссии специализированного санаторно-курортного учреждения на весь период долечивания, но не более чем на 24 календарных дня", — также дополнила юрист.

Больничный лист для лечения в санатории выдаётся только в том случае, если человек едет туда на долечивание, например, после стационарного лечения. При направлении в центры реабилитации больных непосредственно из больничных учреждений листок нетрудоспособности продлевается лечащим врачом центра на весь срок долечивания или реабилитации, отметила Ковалёва.

При направлении пациентов в санатории из больниц, например, после перенесённого инфаркта миокарда, аортокоронарного шунтирования, оперативного вмешательства по поводу аневризмы сердца или язвы продлевается лечащим врачом санатория в период долечивания, заключила юрист.