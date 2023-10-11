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11 октября, 08:16

Максимальные пособия по больничному вырастут в два раза к 2025 году

К 2025 году в РФ в два раза вырастет размер максимального пособия по больничному

К 2025 году в России в два раза вырастет размер максимального пособия по больничному листу в месяц. Сумма увеличится с 83 тысяч рублей до 172 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

"Размер максимального пособия по больничному листу увеличится в два раза. В 2023 году максимальный размер был 83 тысячи рублей, в 2025 году он достигнет 172 тысяч рублей", — отметил министр.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в России к 2025 году в два раза возрастёт максимальный размер больничного за день — с 2737 до 5674 рублей. Юрист Наталия Ковалёва объяснила, кому увеличенные пособия будут выгодны и кто станет брать больничные официально.

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ТАСС / Рюмин Александр

Илья Суриков
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