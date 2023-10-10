Юрист объяснила, кто получит выплаты по больничному размером с зарплату

В России к 2025 году в два раза возрастёт максимальный размер больничного за день — с 2737 до 5674 рублей. Юрист Наталия Ковалёва объяснила, кому увеличенные пособия будут выгодны и кто станет брать больничные официально.

"Увеличение пособий выгодно прежде всего условному "среднему классу", который сможет получать выплаты, приближённые к его зарплате, по разным оценкам, это от 7% до 15% населения", — приводит слова юриста РИА "Федерал пресс".

По её словам, людей, которые захотят взять больничный, станет намного больше. Также Ковалёва пояснила, что размер максимальных выплат будет зависеть от страхового стажа, как и прежде.