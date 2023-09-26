Терапевт и HR-эксперт рассказали, стоит ли брать больничный или лучше "выздоравливать" на работе

Проведённые опросы показывают, что большинство россиян не оформляют больничный и "выздоравливают" за рабочим столом, а не отлёживаются дома. Однако такой подход может быть вредным для коллектива. Так, врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что, когда больной продолжает ходить на работу, он заражает коллег.

"Я считаю, что больничный лист люди не спешат оформлять, ведь они сильно теряют из-за этого в зарплате. Если позволяют условия, то лучше перевестись на удалённую работу. В любом случае не стоит заниматься активной деятельностью при высокой температуре, ведь от этого может стать хуже", — отметил врач в беседе с "Вечерней Москвой".

А вот HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что многие работодатели негативно относятся к больничному листу, так как это не совсем выгодно, особенно в кризисных ситуациях. По словам эксперта, в пик сезона ОРВИ некоторые работники не выходят на больничный, чтобы не подводить коллектив и не терять в зарплате.