Большинство россиян не оформляют больничный и "выздоравливают" за рабочим столом

Каждый третий россиянин (66%) в случае болезни предпочитает отлежаться один-два дня дома без больничного, после чего возвращается на работу. Каждый четвёртый (24%) продолжает ходить на работу больным, а 9% переходят на удалённый режим — это касается сотрудников финансовой сферы, маркетологов, топ-менеджеров и IT-специалистов. Такие цифры получили СК "Росгосстрах" и исследовательский центр "Зарплаты.ру". С результатами ознакомился Лайф.

Оказалось, что лишь 34% опрошенных (в опросе участвовало 2450 россиян) идут на больничный, при этом 25% из них в случае необходимости подключаются к выполнению рабочих задач. Остальные не оформляют больничный лист по следующим причинам: считают, что пары дней дома достаточно для выздоровления (46% против 39% в 2022 году); брать больничный невыгодно финансово (20% против 17% в 2022-м); некому заменить, поэтому ходят на работу больными (19% против 17% в 2022-м); не видят смысла в больничном, так как всё равно приходится работать (9% против 19% в 2022-м); в компании не приветствуются больничные (6%, как и в 2022 году).

В половине компаний рекомендуется оформлять больничный при любом недомогании — так ответил 51% опрошенных. В 27% организаций заболевших просят уходить на дистанционный режим работы, а в 6% — просто отлежаться дома. За последний год единожды брали больничный 49% опрошенных россиян, два раза — 41%, а три и более раз — 10%. При этом 60% респондентов обычно проводят на больничном 5–10 дней, 28% — 3–5 дней, а 12% — более десяти дней.

По словам заместителя директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования компании "Росгосстрах" Ольги Купцовой, во избежание осложнений имеет смысл проконсультироваться с врачом, даже если вы не собираетесь уходить на больничный. Она отметила, что получить полноценную консультацию без личного посещения поликлиники можно в любое удобное время: телемедицина набирает обороты, растёт количество дистанционных обращений к специалистам.