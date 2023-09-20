Заболеваемость ковидом в Москве в восемь раз ниже прошлогодних показателей

Исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что заболеваемость ковидом в городе в восемь раз ниже показателей прошлого года. Согласно статистике, число госпитализаций составляет меньше 1%.

"Если говорить о ковиде, то ситуация более благоприятная. На сегодняшний день заболеваемость в восемь раз меньше, чем в прошлом году. В среднем в день заболевают где-то около 700 человек. Что ОРВИ, что ковид на сегодняшний день в основном протекают в форме обычной простуды. Она, как правило, не вызывает тяжёлого течения", — пояснила Ракова в интервью на телеканале "Россия-1".