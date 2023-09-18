Врач перечислила 4 анализа, которые следует сдать осенью

Чтобы предотвратить развитие серьёзных заболеваний, а также сезонных ОРВИ и гриппа, нужно осенью пройти ряд обследований. Об этом "Вечерняя Москва" узнала у врача-инфекциониста Елены Мескиной.

Во-первых, следует проверить уровень инсулина. Нормальные значения находятся в диапазоне 2,6–24,9 микрограмма на миллилитр, напомнила медик. По её словам, повышенные значения говорят об ожирении, диабете или проблемах с поджелудочной железой. Всё это делает организм также чувствительным к вирусам.

Во-вторых, необходимо проверить уровень магния, особенно при бессоннице и слабости. Этот анализ поможет определить, насколько хорошо усваиваются витамины, а также причины дефицита кальция и калия. В-третьих, рекомендуется провести тест на гомоцистеин, который оценит наличие в организме витаминов В6, В9, В12. В-четвёртых, нельзя забывать об общем анализе крови и мочи.

"При простуде осуществляется забор крови из вены. Если оказывается, что в крови больше лимфоцитов, то заболевание носит вирусный характер, если нейтрофилов, то бактериальный", — пояснила Мескина.